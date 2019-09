Sportcommentator raakt compleet draad kwijt als camera plots inzoomt op blonde schone in publiek KVDS

11 september 2019

11u24

Bron: Twitter, The Sun 0 Het Leukste van het Web Een hilarisch filmpje van een sportcommentator die het wereldkampioenschap basketbal versloeg voor de Amerikaanse nieuwszender Fox, is een hit op sociale media. Op de beelden is te zien en te horen hoe de voormalige Australische topspeler Andrew Gaze compleet de draad verliest als de camera opeens inzoomt op een blonde schone in het publiek.

Drewy completely lost for words 🤣



h/t @buckyg75 & @nicktan77 pic.twitter.com/gN0XCAt5NF Liam Santamaria(@ Liam_Santa) link

De voormalige NBA-ster was van dienst voor de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Brazilië, die plaatsvond in de Chinese miljoenenstad Shenzhen. Tijdens een time-out in het vierde kwartier, dwaalde de camera over het publiek en hij bleef hangen bij een sexy Braziliaanse.

Hakkelen

“Brazilië moet nu alles uit de kast halen”, zegt Gaze net voor de camera inzoomt op de blonde schone, die - ongehinderd door een bh - staat te dansen en haar haren naar achteren gooit. Daarop hoor je de commentator stilvallen. “En… de… de… steun die ze krijgen van hun fans”, hoor je hem vervolgens hakkelen, met lange pauzes tussen de woorden.





Het filmpje vond meteen zijn weg naar sociale media, waar het op hilariteit werd onthaald. “Brazilië mag dan wel de wedstrijd verliezen, ze zijn onverslagen als het op hun fans aankomt”, klonk het onder meer. En: “Die commentatoren zijn de beste.”

Iemand anders wist dan weer te melden dat het niet de eerste keer was dat Gaze zo van slag raakte tijdens het becommentariëren van een wedstrijd. Met een verwijzing naar een video waarin hij ook begon te hakkelen tijdens een optreden van cheerleaders bij een match.