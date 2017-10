Spitsvondig antwoord van meisje op schoolopdracht gaat wereld rond Karen Van Eyken

16u06

Bron: Huffington Post 2 thinkstock Illustratiebeeld Het leukste van het web Een jonge scholiere heeft haar leraar met verstomming geslagen toen ze een zeer snugger antwoord gaf tijdens een schoolopdracht. Hier had hij duidelijk geen rekening mee gehouden.

De opdracht in een Engelstalige school luidde: "Vind een ander woord voor een vrouw die in een ziekenhuis werkt." Dat woord moest de letters 'ur' bevatten. De voor de hand liggende oplossing was 'nurse' (verpleegster, nvdr.) maar kleine Yasmin koos voor 'surgeon' (chirurg).

De ouders van het meisje zijn namelijk allebei chirurg. Haar vader deelde de pientere oplossing van zijn kleine meid op Twitter. Daar werd haar antwoord op veel lof onthaald. Vooral het feit dat ze komaf maakte met stereotypen kreeg applaus. Een man beaamde op Twitter dat hij in een ziekenhuis werkte waar de meerderheid van de chirurgen van het vrouwelijke geslacht was. Daarnaast werd opgemerkt dat ook veel mannen als verpleger aan de slag zijn.

As a Registered #NURSE, I #approve of, and endorse the ¿sURgeon¿ answer.

I¿m MALE.

I am a minority.#Stereotype@MenInNursing@AAMN_Nursing Warm Southern Breeze(@ WSouthernBreeze) link

Also not all nurses are "ladies". Lynne DeBol(@ lepeak49) link

De leraar had er in het rood "of verpleegster" bijgeschreven. Maar op Twitter kreeg het meisje 10 op 10!

Yes, excellent answer! Jennifer Scott(@ Jentechnology) link