Spielberg vóór 'Ready Player One': flashback naar 'E.T.'! Redactie

04 april 2018

11u12 0

Steven Spielberg, de iconische Amerikaanse filmmaker, lanceerde onlangs zijn nieuwste sciencefiction epos: Ready Player One. We blikken vandaag even terug naar zijn eerste grote stap binnen de fantasiewereld met zijn legendarische 'E.T.: The Extra-Terrestrial'.