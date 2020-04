Speel eens een dagje Efteling na in je achtertuin: hilarische Nederlanders gaan viraal

09 april 2020

08u37 0 Het leukste van het web Pretpark De Efteling is door de coronacrisis al weken dicht, terwijl Nederlander Pascal en z’n vrienden nu net overschot van tijd hebben. Dan maar een dagje Efteling naspelen in de achtertuin, dachten zij. Het hilarische resultaat is al honderdduizenden keren bekeken.

Je moet wat als je nergens naartoe kunt, dacht de vriendengroep. Dus speelden ze dit weekend bekende Eftelingattracties met tuin- en keukenartikelen na. De kenmerkende pretparkmuziek die ze gebruikten is een feest van herkenning voor wie ooit het attractiepark in Kaatsheuvel (Noord-Brabant) bezocht.

De video staat sinds begin deze week online en is al honderdduizenden keren bekeken. “Het is even iets anders dan al die corona-ellende”, verklaarde Pascal aan onze collega's van het Brabants Dagblad.

Holle Bolle Gijs, de Vliegende Fakir, Carnaval Festival, een ritje in achtbaan de Python, de dansende schoentjes (in plaats van de Rode Schoentjes) en zelfs een wachtrij: het komt allemaal voorbij in de knotsgekke video. Om de Indische Waterlelies en de Piraña goed tot hun recht te laten komen, werd het bubbelbad ingeschakeld. Met spetterende shots en een hoop hilariteit tot gevolg.

Naar Spanje

Eigenlijk zouden Pascal en z’n vrienden nu op vakantie zijn in Spanje, maar die reis is noodgedwongen geschrapt. Om toch een gezellige tijd te hebben, besloot de groep daarom maar tijdelijk met z’n allen te gaan samenhokken. Geen overtreding, volgens de huidige Nederlandse coronaregelgeving, indien de nodige omgangsafstand wordt nageleefd. “Toen Nederland zo’n beetje op slot ging, hebben we dit besloten. Wel zo gezellig”, aldus Pascal.

Samen met Sjoerd en Wout trok hij tijdelijk in bij Maaike en Erwin, die in het Nederlandse Brakel, niet ver van de grens met België, wonen. Hoewel de vijf het heel erg goed met elkaar kunnen vinden, slaat de verveling ook wel eens toe. En ja, wat doe je dan? Pascal grinnikt: “Filmpjes opnemen dus.”

Dat ze daar veel plezier in hebben, blijkt wel uit de beelden. “We hebben zelf ook enorm zitten gieren”, getuigt Pascal. “En de hele buurt heeft ervan mee kunnen genieten’’, schatert hij. In één middag stond het erop en monteerde Pascal de beelden aan elkaar op z'n telefoon. De groep kreeg al duizenden reacties binnen. “Niet te geloven, ik hou het niet meer bij’’, glundert Pascal. Ook bij de Efteling zelf bleef het filmpje niet onopgemerkt.



“Zij hebben ons laten weten dat ze er enorm om hebben kunnen lachen. En daar is het ons ook om te doen. Even wat anders dan die corona-ellende!’”