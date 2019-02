Spectaculair: man stunt op vier touwen boven Zwitsers meer DVDA

27 februari 2019

Er zijn beelden verschenen van waaghals Samuel Volery die rond zijn eigen as draait op 900 meter boven het Zwitserse Walenmeer. De man draait tientallen rondjes rond zichzelf en hangt daarbij met zijn armen en benen aan vier verschillende touwen. De ‘DaVinci lijn’ waarop Volery hier oefent hangt in de stad Arvenbuel, in de Zwitserse Alpen.