Speciaal voor vrouwen: opblaasbare spetter om mee op het water te dobberen HR

26 juni 2018

15u23

Nog op zoek naar een stoere bink met wie je op warme zomerdagen in het zwembad wil liggen? Stop met zoeken: deze spetter houdt zelfs je cocktail vast terwijl je in zijn armen ligt.

Gigantische opblaasboten in de vorm van een eenhoorn, pauw of flamingo zagen we al passeren. Maar nu pakt Amazon uit met een speeltje speciaal voor de dames. Een opblaasbare sixpack met gespierde armen én een ingebouwde drankhouder. Eens hij is opgeblazen kan je rustig achteroverleunen en van het uitzicht genieten. En dat voor amper iets meer dan 10 euro (en de verzendingskosten). Amazon belooft de kopers dat ze er alleszins veel plezier aan zullen beleven. Misschien kan je al eens nadenken over welke naam je hem zal geven...