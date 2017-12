Spaans dorp wint 520 miljoen euro met jaarlijkse loterij 'El Gordo' MV

17u46

Bron: Het Nieuwsblad, BBC 164 EPA Het leukste van het web De jaarlijkse Spaanse superloterij 'El Gordo' bezorgt dit jaar heel wat mensen uit de Spaanse gemeente Vilalba een onvergetelijke kerst. Van de prijzenpot van 2,4 miljard euro gaat dit jaar 520 miljoen naar de inwoners van de gemeente.

In het noordwesten van de Spaanse regio Galicië ligt de gemeente Vilalba, waar zo'n 15.000 inwoners wonen. Ieder jaar opnieuw spelen heel wat inwoners mee met de superloterij 'El Gordo'. Superloterij 'El Gordo' of wel 'De Dikke' is een jaarlijkse loterij die al sinds 1812 bestaat. Ieder jaar opnieuw kiezen schoolkinderen de winnende cijfers uit de prijzenpot van bijna 2,4 miljard euro.

Maar vooral de gasten van Bar Cascudo mogen van geluk spreken, samen winnen ze zo'n 220 miljoen euro.

Priester

Al maakt de plaatselijke priester zich toch wat zorgen bij het geld, hij roept dan ook de inwoners op om het geld op een verstandige manier te gebruiken.

De trekking van de loterij duurt ieder jaar enkele uren, omdat de loterij niet met één grote prijs werkt, maar met verschillende prijzen. Er zijn dus zowel grote als kleinere bedragen te winnen. Een ticket voor de loterij kost 200 euro, maar bestaat uit tien 'subtickets' die vijf dezelfde cijfers hebben. De hoge kostprijs zorgt ervoor dat mensen vaak samenleggen voor één ticket.

Er werden 130 tickets van de tickets die het meeste geld opbrachten (nummer 71198) verkocht in de Spaanse gemeente.