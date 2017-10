Soms kan bruidspaar niet wachten tot feest voorbij is KVE

18u36

Het leukste van het web Dit koppel was net officieel getrouwd maar kon niet langer wachten om tot actie over te gaan. Dat laat althans deze expliciete foto uitschijnen die door de Nederlandse fotograaf Michel Klooster op Facebook is gezet.

"Sommige bruidsparen kunnen niet wachten tot het feest voorbij is om lekker rustig naar de suite te gaan en daar een verpletterende huwelijksnacht te beleven. Gelukkig hadden ze het ja-woord al gegeven en waren ze officieel getrouwd", schrijft Klooster op Facebook.

Volgens de fotograaf willen bruidsparen elkaar steeds overtreffen. Hij oefent dit beroep al acht jaar uit en is wel het een en ander gewoon. Van een pikant verzoek schrikt de man niet op.

"Wie dit als aanstootgevend beschouwt, leeft in mijn ogen nog in het jaar 1996. Het leven is al preuts genoeg", schrijft hij op Facebook. De foto wekt immers enkel maar de illusie.

Dit jaar gingen al drie bruidsparen voor de bijl maar sinds het kiekje op Facebook staat, kreeg Klooster reeds vijftien verzoeken voor een gelijkaardige shoot.

