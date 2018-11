Snelste tractor ooit rijdt 175 km/u DVDE

01 november 2018

19u27 0

In de Verenigde Staten hebben een vader en dochter van een boerderij in de staat Ohio een opvallend snelheidsrecord gevestigd. Ze reden aan een topsnelheid van 175 kilometer per uur met een tractor. Het vorige record bedroeg 155 kilometer per uur.