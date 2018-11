Smullen maar: Nederlandse frituur lanceert chocokroket TMA

22 november 2018

10u58

Bron: AD, RTL Nieuws 0 Het leukste van het web U vindt de kaas-of garnaalkroket te gewoontjes? Of bent gewoon verzot op alles wat met chocolade te maken heeft? Dan moet u beslist eens een bezoekje brengen aan de Frietboutique in Rotterdam of Amsterdam. Fijnproevers kunnen zich daar vanaf nu trakteren op de Choc-Krok. Een kroket gevuld met (jawel) chocolade.

De kroket is samen met de Rotterdamse banketbakker Anton de Heer van Banketbakkerij H. van der Heyden ontwikkeld. De vulling van de Choc-Krok is gemaakt van pure chocolade van het Belgische chocolademerk Callebaut, bloem en boter. “In plaats van bouillon hebben we chocolademelk gebruikt. Met een klein beetje rode peper, voor de extra smaak”, aldus Pebbles van Noorden van Frietboutique. Smullen maar!