Slimme speaker Amazon jaagt gebruikers de stuipen op het lijf met “creepy” lach kg

07 maart 2018

11u20

Bron: BuzzFeed 0 Het leukste van het web Enkele gebruikers melden een merkwaardig probleem met hun Amazon Echo, de slimme speaker van de internetreus. Het toestel begint op onverwachte momenten te lachen. “Duidelijk: je Echo Dot is bezeten,” grapt een gebruiker op sociale media.

Het lijkt een typische scène uit een horrorfilm: je bent alleen thuis en hoort plots gelach. Net dat overkwam een groep gebruikers van Amazons slimme speakers, de Echo en de Echo Dot. Een Twitter-gebruiker liet weten dat hij net in bed lag toen zijn speaker een “luide en creepy lach” liet horen. “Er is een goede kans dat ik deze nacht vermoord wordt,” voegde hij toe.

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight. Gavin Hightower(@ GavinHightower) link

Zijn ervaring is in ieder geval niet uniek. Op Twitter en Reddit komen meer gelijkaardige gevallen naar boven. Telkens komt het gelach uit het niets: de gebruikers laten weten dat ze op dat moment meestal met iets anders bezig waren.

“We zaten zo’n anderhalve meter van de Echo. Toen we aan het spelen waren met onze puppy, hoorden we een vrouw lachen (he, he, he). [...] De lichtjes om aan te geven dat het een commando had opgepikt, gingen nooit aan,” aldus een reactie op Reddit.

Het is niet duidelijk wat het probleem veroorzaakt. Alexa, de stem die de speaker aandrijft, is geprogrammeerd om te lachen, maar enkel wanneer een gebruiker daarom vraagt. Wellicht werd de speaker onbedoeld getriggerd door lawaai van de televisie of de omgeving - iets dat wel vaker gebeurt. Bovendien beschikt de virtuele assistent over verschillende lach-samples waaronder een ‘sinistere’ lach, wat kan verklaren waarom gebruikers de stem niet herkennen.