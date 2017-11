Slik! Enorme walvis verrast zeilers met monsterlijke sprong vlak bij boot sam

Walvissen zijn prachtige dieren. Wanneer je het geluk hebt om eentje te zien springen, is dat een wonderbaarlijke ervaring. De zeilers in deze video zullen de sprong van dit dier ook nooit vergeten, want de enorme walvis dook uit het niets op vlak bij hun twaalf meter lange boot. Dat gebeurde op 12 november nabij Bannister Head Point in de Australische deelstaat New South Wales. "We hebben respect voor deze prachtige wezens en wilden hen genoeg ruimte geven tussen ons," zeggen ze. Maar uit het niets kwam De Sprong. "We waren geschokt dat het zo dichtbij was. Ik zag het oog van de walvis en elk detail van zijn lijf. Het geluid van de monsterlijke landing was zo luid. We zijn doorwinterde zeilers maar dit is een tocht die we voor de rest van ons leven zullen herinneren."

