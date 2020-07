Slechts 11 procent van de mensen ziet 16 cirkels in deze figuur. Zie jij ze? Jedidja Tack

25 juli 2020

16u20

Bron: Popular Mechanics 24 Het leukste van het web Ons brein kan veel verwerken, maar sommige beelden zijn niet altijd even gemakkelijk te vatten. Een optische illusie waarbij je vierkanten, ofwel cirkels waarneemt, heeft opnieuw het internet veroverd. Hoeveel cirkels zie jij op deze afbeelding? Slechts 11 procent ziet meteen de cirkels. Ontdek hier hoe dat komt.

Kijk eerst lang en aandachtig naar de bovenstaande afbeelding.

De meeste mensen spotten twintig vierkanten, of meer specifiek ‘koffers’ - decoratieve, rechthoekige figuren omgeven door panelen zoals je dikwijls aantreft op plafonds en binnenwanden. De Amerikaanse DIY-website Popular Mechanics lanceerde een poll op hun Instagrampagina. Maar liefst 857 van de 966 deelnemers gaf aan “duidelijk vierkanten te zien”.

Dit betekent dat de resterende groep van 109 mensen het deel van de bevolking vertegenwoordigt dat de andere vorm waarneemt.

Optisch bedrog

Hier is sprake van de Coffer Illusion, een vrij klassieke optische illusie dat grotendeels per abuis is ontstaan. “Het was een toevallige ontdekking”, zegt Anthony Norcia, de man die het fenomeen blootlegde. De professor psychologie aan de Universiteit van Stanford (Californië) vertelt aan Popular Mechanics dat “het team prikkels aan het ontwikkelen was voor experimenten gebaseerd op het herkennen van figuren met achtergrond, alsook de oriëntatiereactie”, aldus Norcia. “Het idee was om de hersengolven te registreren van de deelnemers terwijl ze naar een beeldscherm keken met afwisselend een uniform veld van balken en afbeeldingen met cirkels op basis van oriëntatieverschillen. Toen mijn programmeur het ontwerp klaar had, merkte ik de illusie op.”

Eigen interpretatie

De illusie stimuleert ons brein en wekt verschillende interpretaties op, zoals bij de Vaas van Rubin. Die afbeelding is een bekend voorbeeld van bistabiele waarneming: ofwel zie je de witte vaas, ofwel zie je twee zwarte gezichten. Maar je kunt ze niet allebei tegelijk zien, wel afwisselend.

Vierkant

Optische illusies kunnen soms leiden tot discussie. In het eerder genoemd voorbeeld ziet het leeuwendeel van de bevolking eerst de vierkanten en niet de cirkels. Dit komt doordat we “voornamelijk begaan zijn met het identificeren van objecten waardoor we onze focus leggen op het waarnemen van vierkanten en hoeken”, legt Susana Martinez-Conde uit in haar boek Champions of Illusion. De Amerikaanse schrijfster en neurowetenschapster ontdekte dat met exact dezelfde natuurlijke lichtinval een hoek er helderder gaat uitzien dan een rechte rand, of de zachte curve van een cirkel. “Het resultaat van onze perceptie wordt dus uitgelokt doordat hoeken meer in het oog springen dan niet-hoeken”, stelt Martinez-Conde.

Wat we kennen uit het verleden bepaalt onze perceptie. Kyle Mathewson (neurowetenschapper)

Kyle Mathewson, neurowetenschapper aan de Universiteit van Alberta (Canada) voegt hier nog aan toe dat we “dagelijks worden geconfronteerd met rechthoekige vormen, denk maar aan computerschermen en gebouwen.” Hij zegt dat “wat we dagelijks waarnemen, sterk wordt beïnvloed door wat we in ons verleden al hebben gezien”.

Ons verleden kan derhalve verklaren waarom sommige mensen eerst de zestien cirkels spotten. “Als je eenmaal weet dat de cirkels er zijn, zal je ze ontdekken van zodra je deze illusie opnieuw ziet na weken, maanden of zelfs jaren”, aldus Martinez-Conde. “Aangezien de Coffer Illusion al 14 jaar meegaat, is de kans groot dat je de illusie lange tijd geleden gezien hebt, maar dat vergeten bent. Mogelijk herinner je je wel nog de cirkels bij het zien van de afbeelding.”

Woordkeuze

“Maar ook de omschrijving kan mensen op het verkeerde been zetten”, vertelt Mathewson. “Vraag kijkers ‘hoeveel cirkels’ of ‘hoeveel vierkanten’ ze zien. Vermoedelijk zullen de personen die het woord ‘cirkel’ lazen, sneller geneigd zijn om effectief de cirkels waar te nemen”, besluit hij.

Als ook jij verwoed naar cirkels zocht bij het lezen van onze titel, dan is dit experiment geslaagd.