Siri blundert met foto van penis in plaats van portret Donald Trump

23 november 2018

12u01

Bron: The Verge 0 Het leukste van het web Een bizarre flater zorgde gisteren wellicht voor rode wangetjes aan de Thanksgiving-tafel in de VS. Wanneer Siri, de virtuele assistent van Apple, gevraagd werd naar Donald Trump, gaf die niet het portret van de Amerikaanse president weer, maar een foto van een penis. Het euvel zou inmiddels van de baan moeten zijn.

De penis dook op wanneer iPhone-gebruikers vragen stelden als “Wie is Donald Trump?” of “Hoe oud is Donald Trump?”, zo ontdekte The Verge. Het probleem bleek niet bij Apple zelf, maar bij Wikipedia te liggen. Voor tekst en foto’s bij zoekopdrachten doet Siri namelijk vaak een beroep op de Wikipedia-pagina van het desbetreffende onderwerp.

Gisteren hadden enkele grapjassen de foto van de president op Wikipedia echter vervangen door die van een mannelijk geslachtsdeel. De foto op Wikipedia werd snel weer verbeterd, maar Siri deed er veel langer over om de foto te updaten, waardoor veel internetgebruikers de verkeerde afbeelding onder ogen kregen.

Volgens Wikipedia werden de vandalen inmiddels verbannen van het platform. Apple kon het euvel snel weer oplossen. Siri geeft nu alweer het juiste portret bij de zoekopdracht.

