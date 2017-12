Sinterklaas waarschuwt voor 'dronken beunklazen' Arjen ten Cate

Hulpsinterklazen en Pieten gaan dit weekend massaal de deuren langs. Zo ook Sint Arie Geurts uit de Nederlandse stad Zwolle. Zijn agenda voor deze weken zit al sinds de zomer bomvol. Zijn advies? "Boek op tijd en zorg dat je iemand kiest met een keurmerk of certificaat, want er zijn veel beunklazen actief."

Beunklazen, de beunhazen onder de Hulpsinten. Geurts, al twaalf jaar actief als Sint bij Sinterklaas Verhuur Zwolle, kent de verhalen. "Die komen dan dronken op feestjes. Of maken foute grappen."



Ze hebben slechte pakken of baarden die afvallen. De Zwollenaar is er geen fan van. "Uiteraard heb je er ook goede tussen zitten, maar ik heb cursussen gevolgd. Ik heb een keurmerk en certificaat. Ik kan bewijzen, zonder arrogant te doen, dat ik een goede Hulpsint ben."

Een Hulpsint zijn, dat is nog niet zo eenvoudig. "Je moet heel goed met mensen om kunnen gaan, vooral kinderen. Ook in mijn gewone leven werk ik veel met mensen. Daar leer je van. En je moet humor hebben, maar het mag niet over de grens gaan. En dat is in deze tijden, met de Zwarte Pieten-discussie, best lastig.”



Het lijkt overduidelijk, maar Geurts zorgt er ook altijd voor dat hij deze periode nuchter is. "Ik drink en rook niet. Er zijn beunklazen die dat wel doen. Dat kan niet." En de Zwolse Goedheiligman heeft zijn pak en uitrusting op orde. "Die voldoet aan beste eisen. Ik ben ook vaak zeker een uur bezig om me aan te kleden."

Wie een gecertificeerde Sint en Piet wil, betaalt soms meer. Er zijn concurrenten die zich voor enkele tientallen euro's minder aanbieden. Dat gebeurt zelfs via de bij de noorderburen populaire veilingsite Marktplaats. "Maar voor wat extra geld krijg je veel terug. Van die aanbiedingen schrik ik soms echt. Als je ziet wat voor pakken die zogenaamde Sinterklazen dragen, dat kan echt niet hoor", treurt Geurts.



Boeken moet vroeg, want Sinterklaas Verhuur Zwolle zat dit jaar al vanaf de zomer vol. Collega-sint Marc Giling van het landelijke Sint & Pietengilde stelt dat de verhuurders al in januari gebeld worden. "Al deze duizenden mensen die zich verkleden en de deuren langsgaan, maken dit feest zo mooi!", jubelt hij.

Ook het gilde, dat zelf cursussen verzorgt en certificaten uitdeelt, kent de verhalen over beunklazen. De meesten bedoelen het goed, doen het met plezier. Dus ik zou zeker niet adviseren om alleen maar in zee te gaan met gecertificeerde verhuurders. Maar ik wil wel mensen op het hart drukken om goed te kijken wie ze inhuren. Zo horen we nog steeds verhalen van Pieten die met een nep Surinaams accent spelen, dat kan natuurlijk niet. Net zoals Pieten met extreem grote, rode lippen. Dat hoort niet meer. Hulpsint of Piet spelen is topsport.”