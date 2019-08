Sint-Helena zoekt parttime Napoleon-impersonator IB

31 augustus 2019

Het Britse eilandje Sint-Helena dat in het midden van de Atlantische oceaan ligt, zoekt een Napoleon Bonaparte-impersonator. De voorkeur gaat uit naar een 'korte man' die op het eiland woont en twee jaar lang onbetaald de rol van Napoleon op zich wil nemen tijdens feesten en officiële gelegenheden.

Het gaat om een onbetaalde, tijdelijke job. Geïnteresseerden worden verwacht om te kunnen gaan met mensen van allerlei rangen en standen, inclusief hoogwaardigheidsbekleders die het eiland bezoeken om Napoleons dood op het eiland in 1821 te herdenken.

“We zoeken iemand op het eiland die dit op ad hoc-basis als vrijwilliger wil doen. Een persoon is al komen opdagen om het pak te passen”, zegt Sophia Joshua, de toerismedirecteur van Sint-Helena dat momenteel Brits overzees gebied is. “We hebben namelijk al een pak (inclusief hoed) dat speciaal voor de vorige Napoleon-impersonator gemaakt is, maar hij heeft het eiland inmiddels verlaten. Vandaar dat we op zoek zijn naar een vervanger. We zijn bezig ons programma voor de 200-jarige verjaardag van Napoleons sterfdag af te werken en er zullen veel evenementen plaatsvinden. We hopen dat die toeristen naar het eiland zullen trekken.”

De Franse keizer Napoleon Bonaparte werd na de slag van Waterloo verbannen naar Sint-Helena waar hij in oktober 1815 arriveerde en zes jaar later overleed. Geïnteresseerden in de job kunnen nog tot 27 september solliciteren.