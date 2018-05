Serveerster krijgt ongelofelijke fooi van 3.000 dollar. En simpele reden waarom is haast nog mooier Karen Van Eyken

30 mei 2018

16u41

Michelle Bozeman had net de rekening bezorgd aan een vriendelijk koppel in een steakrestaurant in de Amerikaanse staat Washington. Groot was haar verbazing toen ze het bedrag van de riante fooi onder ogen kreeg: maar liefst 3.000 dollar (omgerekend 2.580 euro). En de reden waarom is haast nog mooier.

Het gebeurde tijdens de zondagavondshift in Ramblin Jack's Rib Eye restaurant in Napavine. Een doorreizend koppel moest na het diner een rekening van 44 dollar (omgerekend 38 euro) betalen.

"Besef je wel dat je net een fooi van 3.000 dollar hebt gekregen?", zei een collega tegen Bozeman. De vrouw realiseerde zich dan pas wat voor een wondermooi cadeau ze had gekregen van het vriendelijke onbekende koppel dat op dat moment het restaurant al had verlaten. "Ik keek ernaar en was verbluft."

Op de achterkant van de rekening hadden de gulle klanten een berichtje achtergelaten: "Bedankt voor jouw glimlach. Jij werkt hard en het land is er slecht aan toe". Het koppel vroeg in het bericht ook om met (een deel van) het geld iets goed te doen voor een ander.

Bozeman die al twintig jaar als serveerster aan de slag is, vertelde dat de klanten hadden geïnformeerd naar haar familie en ze had hen gezegd dat ze een alleenstaande moeder was met drie kinderen. Ze liet zich eveneens ontvallen dat ze haar job zeer graag deed en dat ze fantastische collega's had.

Bozeman is dan ook van plan om een bepaald bedrag van de riante som te delen met haar collega's. Daarnaast wil ze haar kinderen en kleinkinderen verwennen. Samen met een vriend wil ze op reis naar Ierland. Daar spraken ze al lang over maar financiële tegenslagen trokken daar een streep door. Nu kunnen ze die droom alsnog waarmaken.

De serveerster wil aan het koppel laten weten hoezeer ze de gift apprecieert. "De fooi maakt een wereld van verschil in mijn leven en ik ga zeker ook mijn goede daad stellen."