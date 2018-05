Selfie aanstaande moeder gaat helemaal fout door spelende peuter KVDS

04 mei 2018

14u45

Bron: HuffPost, Metro 0 Het leukste van het web Een onschuldige selfie van een zwangere vrouw is helemaal de mist ingegaan toen haar zoontje opeens in de achtergrond verscheen op het moment dat ze afdrukte. Het leverde een erg suggestief beeld op, waar flink wat Facebookgebruikers zich nu vrolijk over maken.

Georgïa Shortall (28) uit Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico nam de foto voor een spiegel in haar woonkamer. Het resultaat was niet wat ze had gedacht. Net toen ze afdrukte verscheen het beentje van haar zoontje plots in beeld… op een erg suggestieve plaats. (lees hieronder verder)

Georgïa Shortall 😂 when your son's leg.. changes a picture 😂

Ze vond het hilarisch en postte het beeld op Facebook, waar heel wat mensen zich een bult lachten. “Als het been van je zoon… het beeld verandert”, schreef ze erbij. “Ik had het aanvankelijk niet door”, doet ze haar verhaal aan de nieuwssite HuffPost UK. “Ik was aan het bellen met een vriendin en we hadden het over hoe groot mijn buik intussen al was. Daarop zei ik dat ik een foto zou nemen. Dat deed ik en ik stuurde hem door. Het was mijn vriendin die opmerkte dat er iets ‘mis’ was.”

“Dit is te grappig” en “briljant”, klinkt het onder meer in de commentaren op de foto.