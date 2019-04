Sciencefictionfans verzamelden dit weekend op FACTS: “Ik heb een jaar aan mijn kostuum gewerkt” Redactie

In Flanders Expo in Gent vond dit weekend de 4de editie van ‘FACTS Spring’ plaats. Een beurs waar alles in het teken staat van sciencefiction, fantasy, games en striphelden. Ze kregen daar dit weekend bijna 34.000 bezoekers over de vloer, zo’n 3.000 meer dan bij de vorige editie. Veel van hen dosten zich daarvoor uit in de kleren van hun lievelingspersonage. Alles draait rond zien en gezien worden. Heel wat mensen kwamen ook om hun idolen te ontmoeten.