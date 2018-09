Schrijver onthult: Bert en Ernie zijn een stelletje Suzanne Borgdorff

17 september 2018

23u30

Bron: AD 0 Het leukste van het web Voor wie altijd willen weten heeft welke relatie Sesamstraat-sterren Bert en Ernie precies hebben, eindelijk is er nu antwoord. De scenarioschrijver van de verhalen rond de populaire poppen heeft onthuld dat ze geliefden zijn. Dat betekent dat Bert en Ernie voortaan bekend staan als homostel.

Mark Salzman (59) vertelt aan het LGBT-magazine Queerty hoe hij zich een column uit The San Francisco Chronicle herinnert waarin een kleuter werd beschreven. Die stelde aan zijn moeder de vraag of Bert en Ernie een relatie hadden. "Dat was leuk, zeker omdat het van een kleuter kwam. Ik moest erom grinniken. Zelf heb ik altijd sterk het gevoel gehad dat Bert en Ernie samen waren als ik over hen schreef."

Salzman had naar eigen zeggen 'geen andere manier' om ze neer te zetten omdat hij inspiratie putte uit zijn eigen leven. Zo stond hij zelf model als Ernie en zijn man Arnold 'Arnie' Glassman als Bert. "Ik was al samen met hem toen Sesamstraat een succes werd. Arnie was filmredacteur. En ik was de grappenmaker. Arnolds obsessief-compulsieve stoornis zorgde bij ons ook voor wrijving met mijn chaotische aard. En dat is de exacte dynamiek tussen Bert en Ernie."

Bert en Ernie debuteerden in 1969 op de Amerikaanse tv in het kinderprogramma Sesame Street. Oorspronkelijk maakten ze deel uit van de Muppets, geschreven door Jim Henson. In 1976 ging Sesamstraat in Vlaanderen in première. Ondanks hun vele discussies wonen Bert en Ernie samen in een appartement. Ze slapen op dezelfde kamer, maar wel in een apart bed.