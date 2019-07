Schot omzeilt Easy Jet-toeslag, haalt 15 kledingstukken uit koffer en trekt ze aan mvdb

08 juli 2019

09u17

Bron: Metro 0 Het leukste van het web Stel: je vliegtuigbagage weegt acht kilogram zwaarder dan toegelaten. Betaal je dan met tegenzin de flinke toeslag die de vliegmaatschappij aanrekent of bedenk je een creatieve oplossing? De Schot John Irvine koos voor het laatste.

De man en zijn gezin checkten zaterdagavond in voor hun terugvlucht van het Zuid-Franse Nice naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. De medewerkster van lagekostenmaatschappij EasyJet deelde hem mee dat zijn bagagelimiet flink was overschreden. Extra geld dokken kon de man wel missen als kiespijn.

Het gevolg? Irvine (46) laadde prompt zijn koffer uit en begon aan de lopende band T-shirts, hemden en polo’s aan te trekken. Vijftien kledingstukken in totaal, terwijl het buiten puffen was met temperaturen van rond de 30°C. Hij leek wel ‘Joey’ uit Friends die in een aflevering alle kleren van zijn flatgenoot ‘Chandler’ aantrekt. Zoon Josh (17) filmde met de glimlach de verkleedpartij en deelde de beelden op de sociale media .

De inventieve ingeving had klaarblijkelijk succes. Medewerkers van Easyjet proestten het uit, de security was not amused. Zij vermoedden dat de man iets probeerde te smokkelen. Het duurde dan ook een hele tijd voordat de Schot toelating kreeg om aan boord te gaan . We vermoeden dat Irvine flink heeft moeten zweten tijdens de 2 uur 40 minuten durende vlucht.

De beelden van Josh gingen snel viraal, iets wat zijn vader niet had verwacht. Hij schrok van zijn plotse populariteit, maar draaide uiteindelijk bij en is nu best trots op zijn capriolen.