Schommelend jongetje wordt internetsensatie. Je ziet meteen waarom sam

29 mei 2019

11u28

Bron: KameraOne 0

Deze jongen uit het Russische Noyabrsk is plots een hit op sociale media. De negenjarige Dima schommelde op 25 mei lekker door toen vlak bij hem een uitslaande brand een huis van twee verdiepingen in de as legde.