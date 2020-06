Scholiere vervaardigt corona-baljurk uit 41 rollen ducttape mvdb

30 juni 2020

21u49

Bron: Fox - BoredPanda 0 Het leukste van het web De afstuderende Amerikaanse scholiere Peyton Manker zou normaal hebben gestraald op haar ‘prom’, totdat het coronavirus roet in het eten kwam strooien. Het schoolbal viel weg, maar toch liet de tiener de moed niet zakken. De tiener uit Sparta (Illinois) had door de quarantaine tijd genoeg om zelf haar baljurk te vervaardigen. Want in je adolescentie schitteren in galakleding, is iets wat niet mag ontbreken op foto’s voor het nageslacht.

Ze realiseerde uit 41 rollen ducttape een baljurk die volledig gewijd is aan Covid-19. Een klus die haar 400 uren handwerk kostte. Mama hielp een handje. De 22 kilogram wegende jurk is Peytons inzending voor een wedstrijd van fabrikant Duck Tape (het bedrijf dat ducttape voor het eerst op de markt bracht). Zij bekronen met hun ‘Stuck On Prom’ voor het twintigste jaar op rij de beste galakleding die geheel gefabriceerd is uit de stevige plakband.

Haar kleurrijke creatie eert het medische personeel dat dagelijks strijd levert aan het coronafront. Ook andere essentiële beroepen als supermarktmedewerkers, brandweermannen, koks en agenten worden niet vergeten. Peyton en haar klasgenoten kregen de afgelopen maanden les via de laptop in het virtuele klaslokaal. Iets wat ze eveneens in haar jurk heeft verwerkt, net als het uitdijende virus waar iedereen voor op de loop gaat.

Het ontwerp is niet volledig zonder enkele accessoires. Uiteraard kan een bijhorend mondmasker niet ontbreken. Het opschrift luidt ‘Flatten the curve’. Haar handtas ten slotte is het coronavirus zelf, of hoe het op illustraties de afgelopen maanden is voorgesteld.

Peytons foto’s gaan de wereld rond, waardoor ze de gedoodverfde favoriete is voor de hoofdprijs, een studiebeurs ter waarde van 10.000 dollar. Of ze deze in de wacht sleept, weten we op 21 juli. We duimen.