05 juni 2019

De driejarige Brantley Moon kan zijn eigen ogen bijna niet geloven wanneer hij voor de eerste keer een vis vangt. De jongen was samen met zijn ouders aan het vissen in een meer in het Jemez-gebergte in de Amerikaanse staat New Mexico. Hij had eerder al gezien hoe zijn oudere broer en zus vissen hadden gevangen. Hij was dan ook dolenthousiast toen hij zijn eigen vis aan land kon halen.