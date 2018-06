Schitterend: Niels (25) vraagt vriendin ten huwelijk met flashmob in de Colruyt IVI

24 juni 2018

12u27 46

Niels Lambert heeft zijn vriendin Tammy Meseure (24) op een wel erg originele manier ten huwelijk gevraagd. Met een flashmob in de Colruyt in Middelkerke kon hij Tammy tijdens haar werkdag een ongelofelijke verrassing bezorgen. "Wij zijn dit jaar acht jaar samen en het idee voor zo'n aanzoek kreeg ik toen ik op YouTube een filmpje van een flashmob zag", vertelt Niels. "Ik ben ruim zeven maanden bezig geweest met het plannen van het aanzoek. Iedereen van de Colruyt in Middelkerke was trouwens erg meegaand in mijn idee."

Niels trommelde ook zijn goede vriend Glenn De Lissnyder - cameraman bij StudioGDL - op om beelden te maken én een ware aftermovie te bezorgen van het onvergetelijke moment. De kersverse verloofde van Niels was alvast erg onder de indruk van het gebeuren. Het koppel heeft samen een zoontje Mattiz (2,5) die ook mee in het leuke complot zat.