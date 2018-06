Schildpad trotseert weer en wind om samen met politieagente veilig over te steken Jolien Meremans

09 juni 2018

19u12

Bron: FOX 2 Het leukste van het web Een politievrouw uit het Amerikaanse Maryland neemt haar job wel uiterst serieus. Tijdens een hevige stortbui hielp ze een van de kleinste bewoners, een schildpad, de weg oversteken. Met behulp van een paraplu en een grote glimlach op haar gezicht bracht ze het diertje veilig tot aan de overkant.

Carolynn Hammett en haar man zagen hoe een agente in uniform en met een lach op haar gezicht aan het worstelen was tegen de regen om een op straat schildpad te kunnen helpen. “De officier was drijfnat en bleef toch lachen," vertelde Hammett aan Fox 5. "Het was prachtig om te zien."

De man van Hammett haastte zich snel naar de agente om haar een paraplu te overhandigen. "Ik kon eerst niet geloven dat ze een schildpad aan het helpen was," verklaart Hammett. "Niet veel mensen zouden dat doen, wat hun beroep ook is."

Het nieuws komt niet als een verrassing voor de Greenbelt Police Department. Het departement benoemde officier Hawkins eerder dit jaar tot officier van het jaar. "Politieofficier Hawkins stopte om een grote schildpad te helpen. Een grote dank aan de Hammetts om haar te helpen! Wat betreft de schildpad, hij heeft de overkant van de weg veilig bereikt” schreef de Greenbelt City Police Department op Facebook.