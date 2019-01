Schattigste operatie ooit? Deze papa gaat viraal nadat hij knuffelbeertje ‘reanimeert’ en aan infuus legt LH

27 januari 2019

19u21

Bron: Twitter 0 Het leukste van het web Schattigheid alom ten huize Michaella Wallace in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een papa vond er niet beter op dan het knuffelbeertje van zijn honden dat in de regen was achtergebleven, te redden en aan een infuus te hangen. De schattige actie veroverde de harten van meer dan een half miljoen mensen.

Michaella zat in de les aan de universiteit toen ze een bericht kreeg van haar vader Terry. Hij had triest nieuws voor zijn dochter: de knuffel van hun hond Lucky had een ongeluk gehad. “Mogelijk is hij overleden”, voegde Terry eraan toe in het familiegroepsgesprek, dat Michaella later op Twitter plaatste.

Terry schreef iets later de hoopgevende woorden: “Ik voel een lichte hartslag. Ik ben bezig met een reanimatie.” Het was begin van een enorm schattige reddingsactie.

De papa kon vervolgens trots aankondigen aan dat hij het leven van de knuffel had gered en stuurde Michaella een foto van de honden Lucky en Laci, die dicht bij de patiënt bleven. Die lag onder een dekentje, en was zelfs uitgerust met een zelfgemaakt infuus én een bandje van het Rode Kruis.

De tweet over de actie ging later viraal: het verhaal werd meer dan 590.000 keer leuk gevonden en bijna 160.000 keer geretweet. Michaella legde ook uit dat haar vader iets wilde doen om haar op te vrolijken tijdens haar eerste weken aan de universiteit.

“Die honden zien eruit als bezorgde ouders die in het ziekenhuis wachten op nieuws over hun zoon”, reageerde iemand. “Dit is zo puur en charmant, god zegene je vader”, tweette een andere enthousiasteling.

my dogs stuffed animal was left outside and my dad made sure so save him.. pic.twitter.com/ysgViljoxS michaella(@ oohhhkayyy) link