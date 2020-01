Schattige video toont hoe pups braaf in de rij wachten op nachtkusjes van baasje en dan hilarisch ‘in slaap vallen’ Redactie

15u21 0 Het leukste van het web De Filipijnse Karylle Punzalan (18) is een échte puppyfluisteraar. Dat bewijst ze met deze heerlijke video waarin de tiener de opvallende bedtijdroutine met haar vier Shih Tzus van één maand oud toont. De schattigheid druipt er vanaf.

In de clip is te zien hoe de kleine hondjes braaf hun beurt afwachten voor een hele reeks welverdiende slaapwel-kusjes. Na een laatste magische toeter op hun neus lijken ze betoverd en vallen ze ‘instant’ in slaap op hun ruggetje, met de pootjes koddig omhoog. Of de pups écht zo snel in slaap vallen na die portie liefde? Ze kunnen het vooral goed veinzen.

De beelden werden vorige week gemaakt door de 19-jarige zus van Karylle, Kim. Zij deelde ze vervolgens op Facebook, waar – hoe kan het ook anders - ze nu compleet viraal gaan. De lieve video werd al meer dan 6,5 miljoen keer bekeken en kreeg ook al honderdduizenden likes.



Karylle ontdekte blijkbaar toevallig het trucje, terwijl ze met de pups aan het spelen was. “Het is zo schattig en grappig hoe de pups reageren op mijn zus”, vertelt Kim. “Eigenlijk willen ze altijd heel veel spelen en vooral niet gaan slapen. En dus probeerde Karylle een manier te vinden om de pups ‘s avonds rustig te maken en ervoor te zorgen dat ze zich gedragen tegen bedtijd. Toen ik dit de eerste keer zag, moest ik heel hard lachen. Zo bizar!”