Schattige puppy met ‘staartje’ op voorhoofd vindt warme thuis: “We zijn stapelverliefd op hem geworden” Sven Van Malderen

06 december 2019

22u12

De schattige puppy met het zogenaamde 'staartje' op zijn voorhoofd heeft een warme thuis gevonden. De uitbaatster van het dierenopvangcentrum in Missouri waar hij inmiddels een kleine maand vertoeft, zal zich over hem blijven ontfermen. "Het was de enige manier om te voorkomen dat er misbruik van hem gemaakt zou worden", stelt Rochelle Steffen.

Het hondje, dat maar nipt van de vrieskou gered werd, veroverde dankzij zijn opvallend uiterlijk prompt duizenden harten. Het bizarre uitsteeksel bleek na onderzoek een gril van de natuur te zijn, totaal onschadelijk dus.

Opvangcentrum Mac’s Mission werd na de wereldwijde media-aandacht overspoeld met aanvragen om voor de viervoeter te zorgen. “Soms werden er ook enorme bedragen geboden en dat maakte mij ongerust”, vertelt Steffen. “Er waren zelfs mensen die onaangekondigd voor de deur stonden en doodsbedreigingen uitten. We vreesden voor zijn veiligheid en lieten hem geen moment meer alleen. Langzaamaan groeide het besef dat hij beter hier zou blijven, zo wist ik tenminste zeker dat hij een gelukkig leven zou krijgen.”

De ‘eenhoornpuppy’ zal nu actief ingeschakeld worden om mishandelde en gewonde honden troost te bieden. “Het was niet mijn bedoeling om hem te houden, maar Narwhal is voor ons een geschenk uit de hemel. We zijn allemaal stapelverliefd op hem geworden. Op lange termijn zouden we hem willen inschakelen als therapiehond, zodat hij zijn magie kan laten werken in scholen en bejaardentehuizen.”

Negen jaar geleden startte het opvangcentrum met de adoptie van Mac de pitbull. Nu lijkt de opvolging een feit. “Anders zijn is fantastisch, dat is de boodschap die we willen meegeven.”

De fans van Narwhal zijn door het dolle heen, want zo zullen ze zijn evolutie kunnen blijven volgen. “Mijn gebeden zijn aanhoord. Ik was bang dat hij niet de allerbeste thuis zou krijgen, maar dat is nu toch gebeurd”, klinkt het. Of nog: “Mijn dag kan niet meer stuk. Hij zal een schitterend leven hebben met Mac en al de andere dieren in zijn buurt.”