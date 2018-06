Schattig: zo begroet kleuter Asher zijn klasgenootjes één voor één Redactie

11 juni 2018

Bron: Storyful, CBS 0

Kleuterjuf Ashley Coston Taylor uit Texas heeft in haar klas een belangrijke gewoonte: elke ochtend staat een van de leerlingen aan de deur van het klaslokaal om zijn of haar klasgenootjes één voor één te begroeten met een handdruk of knuffel. Een simpel gebaar, maar volgens Taylor - die al 18 jaar juf is - heel belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zeker in het geval van Asher, wiens filmpje nu viraal gaat. De kleine Asher heeft een afwijking die invloed heeft op de werking van zijn hersenen en de rest van zijn lichaam. Taylor heeft de kleuter afgelopen schooljaar geholpen om hem meer zelfvertrouwen te geven en om vriendjes te maken in de klas. Dat Asher de héle klas nu durft begroeten, is een groot moment. De kleuterjuf krijgt ondertussen veel complimenten over haar aanpak. "Als ik zie waar de wereld naartoe gaat, weet ik dat wat ik doe een verschil zal maken", zegt ze.