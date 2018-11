Schattig: meisje verkleedt zich als Michelle Obama voor Halloween IB

02 november 2018

04u17

Bron: Buzzfeed, Twitter, Instagram 0 Het leukste van het web De tweejarige Parker Curry werd begin dit jaar een internetsensatie toen ze met open mond naar het officiële staatsieportret van Michelle Obama aan het kijken was. Maanden later is haar fascinatie voor de voormalige first lady nog altijd niet tanende, blijkt uit haar keuze voor haar Halloweenkostuum: de kleine Parker wilde (uiteraard) als Michelle Obama gaan.

Het beeld van het jonge Afrikaans-Amerikaanse meisje dat gebiologeerd staart naar een immens portret van de eerste Afrikaans-Amerikaanse first lady werd begin dit jaar een internethit:

Michelle Obama merkte de foto ook op en nodigde de peuter en haar familieleden uit. Tijdens de daaropvolgende ontmoeting maakte ze onder andere een dansje met het meisje.

Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming big for yourself...and maybe one day I'll proudly look up at a portrait of you! 885.4k Likes, 15.7k Comments - Michelle Obama (@michelleobama) on Instagram: "Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming..."

Dat alles blijkt een diepe indruk te hebben gemaakt op Parker, die vorige week prompt zei dat ze verkleed als Michelle Obama Halloween wilde gaan vieren.

Mama Jessica zat even met haar handen in het haar: waar haalde ze zo snel een Michelle Obama-kostuum vandaan? “Ze zei direct dat ze als Michelle Obama wilde gaan. Ik had verwacht dat ze Elsa zou zeggen of een ander figuurtje dat ze kent.”

Goedgekeurd

Om aan een passend kostuum te komen, besloot Jessica om contact op te nemen met Alisha Welsh, een vrouw die een eigen kledinglabel runt en haar in maart al aangeboden had om een Obama-jurk voor Parker te maken. “Het was een beetje laat, maar ze wilde het nog steeds doen", zegt Jessica opgelucht. “Ik weet niet hoe ze het voor elkaar gekregen heeft, maar het is haar gelukt de jurk te maken en we vinden het fantastisch dat ze die moeite gedaan heeft voor ons."

Inmiddels heeft ook Michelle Obama zelf via sociale media haar zegen gegeven voor de bijzondere creatie: “Je ziet er perfect uit, Parker! Fantastisch!”

You nailed the look, Parker! I love it!!!! ❤️ https://t.co/40CArze8gT Michelle Obama(@ MichelleObama) link

Volgens moeder Jessica praat Parker nog elke dag over Michelle Obama. “Ze vertelt mensen elke dag dat zij het meisje is dat een ontmoeting met Michelle Obama had en dat ze bevriend zijn.”

remember Parker Curry, the toddler who was obsessed with @MichelleObama’s portrait?



Her mom, Jessica, just sent me this Halloween update ❤️ pic.twitter.com/12PRhUgsDu David Mack(@ davidmackau) link

