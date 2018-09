Schattig: "Kattenopa" verovert het internet tijdens vrijwilligerswerk in kattenasiel bvb

Het leukste van het web Terry Laurmen, een 75-jarige gepensioneerde man uit Wisconsin, gaat meermaals per week als vrijwilliger helpen in een kattenasiel. Foto's van hem tijdens zijn vrijwilligerswerk zijn viraal gegaan en zorgden al voor meer dan 34.000 euro aan donaties.

Terry Laurmen gaat sinds een jaar regelmatig helpen bij het Safe Haven Pet Sanctuary in Green Bay, een stad in het Amerikaanse Wisconsin. Het asiel werd in 2016 door de 27-jarige Elizabeth Feldhausen opgericht als een kattencafé waar de katten, languit gelegen in tal van zetels, naar vogeltjes kunnen kijken die op televisie getoond worden. Het asiel is gespecialiseerd in het opvangen, verzorgen en huisvesten van katten die zorg nodig hebben. Katten die anders elders gedumpt zouden worden.

Op een dag dook Terry, een gepensioneerde leraar, op met zijn eigen speciale borstel om de katten te verzorgen. Sindsdien bezoekt hij het asiel bijna dagelijks. Als hij niet aan het reizen is, want dat is een van zijn hobby’s. Daardoor is het onmogelijk voor hem om zelf een kat te houden als huisdier. Maar omdat hij een enorme kattenliefhebber is, houdt hij ervan om voor hen te zorgen als vrijwilliger.

"Kattenopa"

"Ze kennen hem allemaal. Als hij binnenkomt, lopen ze hem allemaal tegemoet omdat ze door hem verwend willen worden. Ze houden echt van hem", zo vertelde Elizabeth aan de BBC.

Maar het verzorgen van 20 à 30 katten, met zoveel liefde, kan soms uitputtend zijn. De andere vrijwilligers maakten foto’s van Terry tijdens zijn dagelijkse siësta's met zijn geliefde katten.

Die beelden, van Terry en de katten samen op de zetel, werden een paar dagen geleden op Facebook geplaatst door het Safe Haven Pet Sanctuary en kregen ondertussen meer dan 86.000 likes en zijn nu ook al meer dan 23.000 keer gedeeld.

Donaties

"Ik wist dat mensen het leuk zouden vinden, maar ik wist niet hoe ver het zou gaan”, zegt Elizabeth. "Toen ik hem vertelde hoeveel mensen zijn post hadden gezien, was hij echt heel gelukkig.”

Sinds de Facebookpost viraal ging, is het opvangcentrum overspoeld met buurtbewoners die de katten bezoeken en mogelijk ook een glimp willen opvangen van Terry. Het bericht heeft er ook voor gezorgd dat er al duizenden euro’s zijn ingezameld voor het asiel.

Kalender

Elizabeth zegt dat het geld zal worden gebruikt om hun oud en tochtig gebouw te renoveren, waardoor het meer geïsoleerd zal zijn voor de katten. Ook willen ze meer kamers installeren zodat er nog meer kwetsbare katten opgevangen kunnen worden.

Terry bezit geen computer of gsm, waardoor hij dus al die aandacht op Facebook mist. Hij vindt het te gek. "Ik val veel in slaap, maar ik had nooit gedacht dat zoiets zou gaan gebeuren", grapte hij.

"Mensen hebben ons zelfs gevraagd om een kalender te maken met Terry en de katten”, zo vertelt Elizabeth. "Ik heb Terry gevraagd of hij dat zou zien zitten. Hij ging meteen akkoord. Hij wil er alles aan doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het asiel.”