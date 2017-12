Schattig: jongetje (5) belt politie omdat hij bang is dat de Grinch zijn kerstcadeautjes steelt IB

Bron: Buzzfeed.com, reporterslab.com 0 rv/Facebook Tylon arresteert samen met agente Lauren de Grinch. Het leukste van het web Als er iets is dat we van de Grinch weten, is dat hij absoluut niet van kerstmis houdt en dat hij het feestje ook voor anderen wil verpesten. Toen de vijfjarig Tylon Pittman de Grinch dan ook bij hem in de buurt ontwaarde, belde hij direct de politie om hem te laten arresteren.

Het jongetje uit Mississippi aarzelde niet toen hij de Grinch zag en belde direct het alarmnummer. Toen de dienstdoende agente Lauren Develle bij het huis aankwam, legde hij bezorgd uit dat hij bang was dat het monster zijn kerstcadeautjes zou stelen. Dat is immers wat hij in een filmpje op zijn telefoon gezien had.

Om zijn verhaal kracht bij te zetten, laat hij het filmpje ook nog een keer aan de politieagente zien. De agente, niet al te flauw, speelt het spelletje mee en zegt dat ze de Grinch absoluut niet konden laten wegkomen met zoiets vreselijks. “De Grinch zal jouw kerstfeest niet komen stelen. Dat laat ik niet gebeuren”, zegt ze.

Daarop neemt ze Tylon mee naar het bureau om samen met hem het monster te arresteren, zodat het kerstfeest niet in gevaar komt. Samen arresteren ze de Grinch en sluiten ze hem op in een politiecel. Daarna krijgt Tylon nog een flinke high-five én meteen een aanbod om later bij de politie te komen werken.

Eind goed, al goed!

