Schattig: baby met weelderige haardos is een hit op sociale media

23 juli 2018

14u56

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web De Japanse Baby Chanco is iets ouder dan zes maanden. Toch is het meisje nu al een grote hit op sociale media. Dat allemaal dankzij haar opmerkelijk kapsel. Op Instagram heeft ze ondertussen al meer dan 72.000 volgers.

Baby Chanco werd in december 2017 geboren met een volle haardos. Tijdens haar eerste levensjaren bleven haar haren maar groeien. Dankzij haar weelderige coupe kan Chanco's moeder zich volledig laten gaan. Ze vindt het leuk om het haar te versieren met strikjes en lintjes.

Haar moeder deelt op Instagram geregeld foto's van het meisje. Die kunnen steeds rekenen op een 10.000-tal likes. Het Instagramaccount van het meisje doet zo dienst als een soort 'haardagboek'.

Veel of weinig haar

Of een baby veel of weinig haar heeft bij de geboorte, wordt beïnvloed door de genetica en de etniciteit. Het is zo dat het haar van een baby vaak weinig gelijkenissen vertoont met het haar dat hij of zij zal hebben als het ouder wordt. Soms worden baby’s geboren met veel haar, maar dat kunnen ze de eerste weken dan alweer verliezen. Dat is volkomen normaal. Het heeft te maken met de hormoonbalans van de moeder tijdens de zwangerschap.

久々の横から📸 . #もううすっぺらくない😭 #🎀は大人用 #前髪乱れがち #baby#hair#babygirl#hairmax #6ヶ月#6months #爆毛#モンチさん#Monchhi♡ Een foto die is geplaatst door null (@babychanco) op 12 jul 2018 om 04:47 CEST

今日も全開扇型☀️ . #最近バウンサーも嫌がる #今日はいいんかい💮 #パジャマ暑かった #ごめんよ #baby#hair#babygirl #5ヶ月#5months #爆毛#モンチさん Een foto die is geplaatst door null (@babychanco) op 07 jun 2018 om 00:51 CEST

🌺 . #楽しい連休を🤗 #花だよね🤔ヒトデちゃうよね #flowerORstarfish?! #午後は髪が落ち着く🙆‍♀️ #baby#hair#babygirl#hairmax #6ヶ月#6months #爆毛#モンチさん#Monchhi♡ Een foto die is geplaatst door null (@babychanco) op 14 jul 2018 om 09:17 CEST

まくらちゃん😴 . #最近まくら嫌がる #首が蒸れるのかしら😩 #baby#hair#babygirl #5ヶ月#5months #爆毛#モンチさん Een foto die is geplaatst door null (@babychanco) op 04 jun 2018 om 02:46 CEST

