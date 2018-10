Schaap op vrachtwagen zorgt voor verkeersproblemen in Auckland IB

01 oktober 2018

03u30

Bron: New Zealand Herald, Stuff 0 Het leukste van het web Een schaap heeft voor een flinke kijkfile gezorgd op de snelweg naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Het dier stond op z’n dooie gemakje op het dak van een vrachtwagen te genieten van het uitzicht op de snelweg.

Automobilisten op weg naar Auckland werden zondagmiddag lokale tijd getrakteerd op een uitzonderlijk tafereel. Een grote vrachtwagen stond noodgedwongen langs de kant van de weg geparkeerd nadat de chauffeur gemerkt had dat er een schaap bovenop zijn laadbak stond.

Voorbijrijdende automobilisten, die in de file vast stonden, hebben het tafereel op video vastgelegd. Op de beelden is te zien hoe de verbaasde chauffeur de situatie vanaf de grond bestudeert.

Veetransporteur

De chauffeur vervoerde waarschijnlijk meerdere schapen in zijn laadruimte, aangezien het om een vrachtwagenbedrijf dat levend vee transporteert gaat. Het bedrijf in kwestie, Heikell Transport, wilde echter niet ingaan op vragen van de Nieuw-Zeelandse media.

Of en hoe het schaap uiteindelijk weer in de laadruimte is geraakt, is niet bekend.