Santa heeft het erg moeilijk in de kerstreclame van Air New Zealand TK

09u34 4

Er zijn al heel wat kerstige reclames verschenen, en ook Air New Zealand heeft een spotje gelanceerd. De luchtvaartmaatschappij staat bekend om zijn goed gevoel voor humor, en dat is deze keer niet anders. In hun video heeft Santa het erg moeilijk met het Nieuw-Zeelandse accent, met 'ear planes' en 'biscuit balls' als resultaat.

Tip: zet de ondertiteling aan rechts vanonder, anders raak je even verward als de Kerstman.

Screenshot YouTube