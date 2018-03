Russische politica gaat (opnieuw) viraal omwille van haar opvallende kapsel SI

03 maart 2018

18u23

Twitter is helemaal in de ban van deze Russische senator, of beter gezegd: van haar kapsel. Opvallend genoeg gebeurt dat niet voor de eerste keer: de vrouw ging al meermaals viraal met haar opvallende haartooi.

De 62-jarige Valentina Petrenko is een Russische senator die de Republiek van Chakassië vertegenwoordigd. Ze is lid van Verenigd Rusland, de politieke partij die president Vladimir Poetin steunt. Haar politieke standpunten kunnen Twitter echter gestolen worden, want haar kapsel is veel interessanter.

Pruik?

Het kapsel ziet er inderdaad op zijn minst gezegd bijzonder uit, maar het roept ook heel wat vragen op: is het een pruik? Hoe blijft het zo rechtop staan? En wat vraagt Petrenko precies als ze naar de kapper gaat?

Petrenko zelf is de vragen over haar kapsel in ieder geval kotsbeu. “Neen, ik draag geen pruik”, verzekerde ze al in 2015 aan een Russische radiozender. “Ik heb krullen en ik steek ze op met veel haarspelden, dat is alles.”

Russian senator Valentina Petrenko’s hair is the greatest thing I’ve discovered this week pic.twitter.com/CJLklxKjxN Ted Stansfield(@ ted_stansfield) link

BREAKING- Turns out all Russian Troll Antifa Accounts have been hiding inside Russian federation senator Valentina Petrenko's hair. pic.twitter.com/hxIa3PEy6x Bitcoin Antifa(@ AntifaBitcoin) link