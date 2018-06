Roze Range Rover, helikoptervlucht, vuurwerk én prachtige ring: dit aanzoek moet je zien om het te geloven HR

19 juni 2018

17u07

Bron: The Daily Mail, Newshub 261 Het leukste van het web De manier waarop een fitnessgoeroe uit Nieuw-Zeeland zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd, doet wellicht heel wat vrouwen dromen. Je moet het dan ook zien voor je het kan geloven.

Josef Rakich is niet de eerste de beste. De man was eerst actief als personal trainer in fitnesszaken, maar maakte de overstap naar online. In plaats van één op één mensen te helpen, verkoopt hij zijn trainingen en dieetprogramma's aan honderdduizenden tegelijkertijd, en zo bouwde hij op korte tijd wereldwijd een imperium uit. Dat legde hem geen windeieren, zo merk je op zijn Instagram, waar hij bijna 750.000 volgers heeft. Om zijn vriendin Mary Ammattii ten huwelijk te vragen, moest hij dus niet op een dollar meer of minder kijken.

Hij verraste de geblinddoekte vrouw eerst met een helikoptervlucht.

De landing was gepland midden in een groot sportstadion. Daar droeg hij haar eigenhandig uit de helikopter.

Toen hij haar blinddoek afdeed, stond ze voor een grote, roze doos, die ze mocht openmaken.

Ze kon haar ogen nauwelijks geloven toen een roze Range Rover tevoorschijn kwam met op de voorruit de woorden 'Wil je met me trouwen'. Op dat moment ging hij op zijn knieën, en vroeg haar met een knoert van een ring ten huwelijk.

Hoeft het nog gezegd dat ze 'ja' zegt? Daarop knalt het vuurwerk door de lucht.

De vele foto's en filmpjes van het opmerkelijke aanzoek werden op enkele dagen tijd al miljoenen keren bekeken. We zijn nu al benieuwd naar hun trouwfeest.

Bekijk ook deze video's met opmerkelijke huwelijksaanzoeken: