Roland deelt al 20 jaar lief en leed met een frikandel: “Beestjes laten hem nu links liggen” Gerlach Hochstenback

31 december 2019

13u03

Bron: AD.nl "Ik ben in het bezit van een frikandel van 31 december 1999. Altijd buiten de diepvries gehouden, anders is het niet zo moeilijk. Maar op oudejaarsdag is deze del twintig jaar oud geworden. Redelijk bijzonder, zeg maar", zo stond te lezen in het mailtje van Roland Oomens (57) aan het Nederlandse BNDeStem.

Het begon als een grap en daarvoor moeten we terug naar die laatste dag van de vorige eeuw. Het is oudejaarsavond als de familie Oomens frieten en snacks gaat halen bij de frituur in het naburige winkelcentrum. Even een basis leggen voor het ‘zware’ avondje dat nog zou volgen.

Laatste frikandel

Niet alles eten ze op, één frikandel blijft onaangeroerd. Weg ermee zou je zeggen. In plaats daarvan ontfermt Oomens zich erover. “In het besef dat we hier te maken hebben met mogelijk de laatste commercieel uitgebrachte frikandel van dat eindigende millennium.”



En die werp je niet zomaar weg in de vuilbak, vindt hij. Dus spijkert hij de frikandel in het plastic bakje tegen de deurstijl van zijn garage, waar hij een aantal jaren blijft hangen.

Halverwege 2003 verhuist de familie Oomens naar de Tilburgseweg. De frikandel gaat mee. Inmiddels opgeborgen in een kistje, later timmert Oomens een soort van sarcofaag die de snack moet beschermen. “Een beetje bescherming dan. Want vocht en beestjes wagen hun kans.”

Maar de frikandel slaat in al die jaren de ene na de andere aanval af en overleeft. Hongerige insecten die een enorme drang tot voortplanting hebben en de arme frikandel keer op keer proberen te vullen met hun eitjes. Die eitjes werden larven, en de larven gingen dood. “1-0 voor de frikandel, hij liet zich niet beetnemen. Hij overleefde, dood als ie was.”



Een klein stukje frikandel is in de loop der jaren spontaan afgebroken. “Maar hij lijkt nu al een hele tijd stabiel te zijn. Mijn del. De beestjes laten hem nu links liggen.”

Ik doe hem zeker niet weg, tenzij iemand er 8.000 euro voor geeft Roland Oomens (57)

Lief en leed

Al twintig jaar ‘lief en leed met mijn frikandel’ zegt hij gekscherend. “De tijd vliegt voorbij. Er zijn gedurende die jaren veel dingen gebeurd. Sterfgevallen, geboortes, verhuizingen, ruzies, ziektes, feestjes, lachen, huilen…En de frikandel hing daar en zag het allemaal voorbij komen. Raar idee hoor.”

Of hij er over twintig jaar nog hangt? Oomens weet het niet. “Maar ik doe hem zeker niet weg, tenzij iemand er 8.000 euro voor geeft”, grapt hij.