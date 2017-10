Rivaliteit ten top: beer van 90 kilo vliegt op de barbecue SVM

18u32

Van rivaliteit in het American Football gesproken: de fans van de Packers legden in aanloop naar de match tegen de Bears zelfs een beer van negentig kilo op de barbecue. Het ritueel hielp, want ze wonnen de partij uiteindelijk ook met 35-14.