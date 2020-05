Restaurant gebruikt opgeblazen banden om anderhalve meter afstand te bewaren mvdb

19 mei 2020

08u56

Bron: Fox5 - UPI 8 Het leukste van het web Een restaurant in de Amerikaanse staat Maryland staat te popelen om opnieuw eetgasten te ontvangen. Van zodra dit opnieuw is toegelaten, gebruikt The Fish Tales Bar & Grill een inventieve oplossing om de anderhalve meter omgangsafstand te respecteren: opgeblazen binnenbanden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het etablissement in het toeristische Ocean City aan de oostkust heeft op Facebook een filmpje geplaatst waarin het personeel de werkwijze alvast uittest. Aan de reuzenbinnenband is een cirkelvormige tafel bevestigd waar de persoon op kan leunen. Om het comfort te vergroten, zijn er wielen aan de constructie bevestigd.

Het restaurant is voorlopig enkel geopend voor afhaalmaaltijden en zag de omzet flink slinken. Nu het zomerseizoen dichterbij komt en de quarantainemaatregelen mogelijk worden versoepeld, gingen de eigenaars te rade bij een evenementenbedrijf uit Baltimore. Zij dachten de constructie uit en baseerden zich hiervoor op botsboten, een attractie die ook in enkele Belgische pretparken is te vinden.

Lees ook:

Horecazaken worden ‘creatief’ om afstand tussen klanten te bewaren

Deze Italiaan bedenkt creatieve manier om niet besmet te raken met het coronavirus