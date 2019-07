Reporter reageert meesterlijk als ze merkt dat iemand door beeld wil lopen KVDS

05 juli 2019

23u13 0 Het Leukste van het Web Een Amerikaanse reporter wordt overladen met bewonderende reacties nadat ze tijdens een live verslag voor de televisie op een onverstoorbare manier verhinderde dat er iemand door het beeld liep. Het filmpje werd in 2 dagen tijd al 8 miljoen keer bekeken.

This is why we love Darla Miles 😆 #smooth pic.twitter.com/cXdNTNE4HM Eyewitness News(@ ABC7NY) link

Darla Miles stond voor het havengebouw van New York City en bracht voor televisiezender ABC7 live verslag uit van een ongeval in New Jersey. Dat stuurde de hele spits in de war. Op de beelden is te zien hoe haar linkerarm plots omhoog gaat en ze zonder verpinken of haar blik maar een seconde af te wenden een man tegenhoudt die door het beeld wil lopen.

Memes

De beelden werden eerst gedeeld door een Twittergebruiker die ze opnam van de televisie. Bij hem werden ze al meer dan 5 miljoen keer bekeken en becommentarieerd. Later deelde ook Eyewitness News (ABC7NY) zelf het filmpje op Twitter en daar werd het al bijna 3 miljoen keer bekeken. De commentaren waren bijna unaniem bewonderend en de memes bleven niet achter.





“De manier waarop ik alle negativiteit verhinder mijn leven binnen te wandelen”, klonk het. “Wat een perifeer zicht. Je ziet haar niets eens opzij kijken. Zo stoer!” en “We moeten deze video posten elke keer er een trol in onze feed opduikt”. (lees hieronder verder)

How I’m blocking any negativity from walking into my life @DarlaMiles7 pic.twitter.com/lAVLrTB19x Laura's Son(@ ThisisMooch) link

Sorry couldn't resist...#unwantedIvanka pic.twitter.com/FpoXMkyaHs Eric Robinson 🇮🇪(@ EricRobinson00) link

Miles reageerde intussen zelf ook al. “Bedankt. Dit is hoe scherp je reflexen worden als je al 10 jaar misdaadverslaggever bent in New York. Geweldige reacties. Ik ben al een ninja en een jedi genoemd”, schreef ze onder meer op Twitter.

Thanks! This is how keen your reflexes become after covering crime in #nyc for 10yrs!! And I’m loving the comments...I’ve been called a #ninja and #jedi!! Now I’m just waiting for my call from the @nfl and my @HeismanTrophy!! 🤣🤣🤣 https://t.co/09eOVDufVl Darla Miles(@ DarlaMiles7) link