Reporter is compleet verrast als ze in beeld komt (en lost dat niet zo elegant op) TK

14 mei 2018

07u54

Bron: Metro UK 0

Het leven van een reporter ter plaatse gaat niet altijd over rozen. Vaak moeten de journalisten lang wachten voor hun segment aan de beurt is, zoals in het geval van de Russische Maria Ryabova. Zij had op Victory Day postgevat op het eiland Sachalin, waar het duidelijk niet al te warm was. Maria had een jas om zich heen geslagen tijdens het wachten, maar was compleet verrast toen ze ineens live in beeld kwam. De jas werd in zeven haasten in een struik gegooid, waarna ze haar tekst begon voor te lezen alsof er niets gebeurd was. Elegant? Niet echt, maar wel bijzonder amusant.