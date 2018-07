Reporter doet verslag van overstroomde stad vanuit roze kinderbadje IB

06 juli 2018

00u02

Bron: Twitter, India Today 0 Het leukste van het web Een Pakistaanse reporter heeft op een grappige manier zijn punt proberen te maken toen hij vanuit een roze kinderzwembadje verslag gaf over de jaarlijkse overstromingen in Lahore door de hevige moessonregens.

“Ik zit niet in een zwembad, maar in het midden van de weg, die is overstroomd met water, net als andere delen van de stad”, begint de man, die vervolgens een heel verhaal houdt. Wanneer de camera uitzoomt is te zien dat hij nog meer drijfbaar kinderspeelgoed om zich heen verzameld heeft.

De man benadrukt dat hij zichzelf vermaakt in het zwembad en suggereert dat anderen zijn voorbeeld volgen “aangezien het water voorlopig toch niet zal zakken.”

Just give him the Pulitzer already. #LahoreRain pic.twitter.com/I4reoU2hvT Naila Inayat(@ nailainayat) link