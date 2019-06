Regen of niet, deze man moet en zal zijn gras maaien Redactie

15 juni 2019

09u48

Bron: Storyful

Het weer in Florida, de Verenigde Staten, was deze week niet al te best. Donderdag waarschuwde de National Weather Service voor een sterke storm met hevige regen, wind en onweer. Maar daar trok deze man zich niets van aan. Midden in een regenbui, en met zijn voeten in plassen water, besloot de man zijn gras te maaien. Een buurman filmde het toch wel absurde tafereel.