Record: 9-jarige bedwingt El Capitan

25 oktober 2019

Een meisje van amper negen jaar oud is erin geslaagd de top van de aartsmoeilijke El Capitan (2.038 meter) in het nationaal park Yosemite (Californië) te bereiken. Pearl Johnson is daarmee de jongste klimster ooit en doet zo beter dan de tienjarige Selah Schneiter enkele maanden geleden.

Pearl, haar moeder en een vriend van het gezin, klommen midden vorige maand op vier dagen en drie nachten tijd naar de top, meldt Outside Online. Tom Waes beklom voor zijn programma ‘Tomtesteron’ de granieten rots in 2012.



Pearl woont in de buurt van El Capitan. Haar ouders doen al decennialang aan alpinisme waardoor dochterlief het klimmen haast met de paplepel meekreeg. Voor ze zich aan El Capitan waagde, had ze vanaf haar zesde al drie andere hellingen in het Yosemite-park bedwongen.



“Ze vroegen me of ik zenuwachtig was. Nee, antwoordde ik”, liet mama Janet optekenen. “Ik heb al zo vaak geklommen met Pearl. Ik weet wat ze kan.” Het meisje kreeg het tijdens de klim soms wat benauwd. Het driekoppige klimgezelschap raakte in een hagelstorm terecht die overging in felle regen. Janet stelde haar dochter meermaals voor om terug te keren, maar daar wou Pearl niet van weten. “Ze had vooropgesteld de top te halen en haar droom waar te maken.”



Pearl moest een lange klimroute kiezen omdat er te veel volk was op het belangrijkste traject. Haar vader Philip is agent in het Yosemite-park. Hij wachtte bij een vuurtje zijn verkleumde dochter en echtgenote op de top op.