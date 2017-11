Reclamefilmpje voor oude auto is wereldwijde hit Renske Baars

11u11

Bron: AD.nl 289

Als je je meer dan 20 jaar oude wagen wilt verkopen, kan je hem simpelweg op een website plaatsen. Maar je kan er ook een ongelooflijk mooie reclamefilm van maken. Dat laatste probeerde de Amerikaan Max Lahnman onlangs en met succes: het filmpje is zó goed dat het wereldwijd opgepikt wordt.

De auto in kwestie is een tweedehands Honda Accord uit 1996 met 227.000 kilometer op de teller, in eigendom van de vriendin van de filmmaker. De auto moest 499 dollar opleveren, maar er wordt op eBay inmiddels 100.000 dollar voor geboden.

rv