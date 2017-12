Quote van het jaar in Nieuw-Zeeland is hilarische cliffhanger uit soapserie jv

12u35

Bron: BBC 0 Shortland Street Het leukste van het web "Zeg me alsjeblief dat dit niet je penis is!" Die uitroep uit de soapserie Shortland Street is de quote van het jaar in Nieuw-Zeeland. De frase werd aan het einde van een episode te berde gebracht, als onwaarschijnlijke cliffhanger. De hilariteit die het daarna teweegbracht bij de Kiwi's, druppelde door tot in de VS en het VK.

De betrokken acteurs droegen ongetwijfeld bij tot de virale carrière van de zogenaamde 'peniscliffhanger', die in februari uitgezonden werd. In een gesprek tussen vader Chris Warner (gespeeld door Michael Galvin) en zijn zoon Harry (Reid Walker), nam papa de gezins-iPad erbij om een naaktfoto te tonen die zoonlief blijkbaar had verstuurd. De vader roept uit: "Zeg me alsjeblief dat dit niet je penis is!" De agiteerde manier waarop Galvin het bracht én de typische ongemakkelijke 'soapreactie' op Walkers gezicht konden door geen regisseur in het genre verbeterd worden. De beladen muziek erbij maakte het helemaal af.

Wie zich toch nog aan een eigen versie waagde, was Jimmy Kimmel, die samen met Alec Baldwin een parodie op de bewuste scène maakte voor zijn show. Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar de soap eveneens op het televisiescherm verschijnt, kreeg het spannende moment overigens veel aandacht in de (sociale) media.

En dan is er nog de wedstrijd rond de quote van het jaar, die de Massey University in Nieuw-Zeeland jaarlijks organiseert. Het publiek mag stemmen en dit jaar ging 18 procent van de 7.238 stemmen naar het penisfragment. Volgens bezielster van de poll, Heather Kavan, is "de quote zeer vermakelijk". "De spanning is eerder lachwekkend theatraal dan angstaanjagend en daarom willen vele mensen het graag nog eens horen". Bovendien kaart het volgens Kavan ook nog iets veel ernstigers aan: de risico's van sexting, waar jongeren niet altijd bij nadenken.

Tandeloos schaap en Kwaussie

In een jaar met verkiezingen in Nieuw-Zeeland is de winnaar toch enigszins verrassend. Onder meer dit citaat van Winston Peters tijdens zijn debat met rivaal Gareth Morgan moest het afleggen tegen de edele delen van Harry Warner: "Lang geleden dat ik nog eens toegetakeld werd door een tandeloos schaap".

Nog dit van Down Under: de buren uit Australië kozen op hun beurt het woord van het jaar. Dat werd 'Kwaussie', een persoon met de dubbele nationaliteit van Kiwi en Aussie.