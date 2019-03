QUIZ. Hoe is het gesteld met uw kennis van het Duits? Matthias Van den Bossche en Tommy Thijs

26 maart 2019

15u32 1 Het leukste van het web Vandaag 26 maart is het ‘de Dag van de Duitse taal’, een Nederlands initiatief dat in 2012 het levenslicht zag. Een dag waarop het Duits, de officiële derde taal in België, in het zonnetje wordt gezet.

Hoe is het gesteld met uw kennis van het Duits? Is de ooit opgedane kennis alweer verschwunden of kan u zich nog steeds behelpen in de taal die naar schatting door 95 miljoen mensen wordt gesproken?

Test het hier in onze quiz met een kwinkslag.

Viel Erfolg! (Veel succes!)

