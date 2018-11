QUIZ. Europa's beste quizzers kregen deze vragen voorgeschoteld, hoeveel weet jij er?

Het leukste van het web

De Belgen hebben afgelopen weekend het uitstekend gedaan op de Europese Quiz-kampioenschappen in Venetië. In de landencompetitie haalde ons land zilver achter Noorwegen . In de individuele competitie ging het zilver en het brons naar respectievelijk Tom Trogh en Ronny Swiggers (voormalig Europees kampioen).